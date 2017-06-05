قطر قد تعجز عن استضافة كأس العالم 2022 لهذا السبب

ألمحت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير مطول اطلعت عليه "العربية.نت" إلى أن دولة #قطر قد تعجز عن استضافة كأس العالم 2022، وكذلك العديد من الفعاليات الدولية المهمة، بعد أن اتخذت عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، قرار #قطع_العلاقات_مع_قطر، ووقف حركة الطيران من وإلى الدوحة.

وبحسب الصحيفة فإن قرارات مقاطعة قطر ترفع العديد من الأسئلة بشأن ما إذا كانت قطر قادرة على الاستمرار في أعمال التطوير والتنمية الجارية حالياً من أجل تشييد منشآت لاستضافة #كأس_العالم وعدد من الفعاليات والمناسبات الدولية، وذلك في ظل إغلاق الحدود البرية الوحيدة لها، إضافة إلى القيود على الطيران مع العديد من الدول من بينها دبي.

ومن المعروف أن الكثير من أعمال البناء والإنشاءات الجارية في قطر حالياً هي مشاريع تقوم بها شركات تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، أو أنها شركات عالمية كبرى يتوزع العاملون فيها على مشاريع عملاقة في دبي والدوحة.

وأظهرت أرقام رسمية راجعتها "العربية.نت" أن معبر أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية يشهد يومياً مرور ما بين 600 و800 شاحنة محملة بالبضائع المختلفة، أما الخطوط الجوية القطرية فتُسير وحدها 19 رحلة يومياً من وإلى #مطار_دبي_الدولي، هذا فضلا عن عشرات الرحلات التي تقوم بها الشركات الأخرى بين المدينتين، إضافة إلى 6 رحلات للخطوط القطرية بين أبوظبي والدوحة.