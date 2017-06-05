هجوم لندن.. الشرطة تداهم موقعين وتعتقل عدداً من الأشخاص

شنت الشرطة البريطانية، فجر اليوم الاثنين، عمليتي دهم في إطار التحقيق في الاعتداء الذي شهدته #لندن مساء السبت، واعتقلت "عدداً من الأشخاص"، حسب ما أعلنته في بيان.

وقال بيان #الشرطة_البريطانية: "حوالي الساعة 04:15 بالتوقيت المحلي (03:15 بتوقيت غرينتش) من الاثنين قام ضباط قيادة مكافحة الإرهاب الذين يحققون في الهجمات الإرهابية في #جسر_لندن بمداهمة موقعين، الأول في نيوام والثاني في باركينغ" بشرق لندن، موضحاً أنه "تم توقيف عدد من الأشخاص".

وأشارت الشرطة إلى أن عمليات التفتيش مستمرة في المكانين.

وكانت الشرطة البريطانية أوقفت الأحد 12 شخصاً في موقف السيارات العام في الحي الذي يتسم بتنوع عرقي في لندن. والموقوفون هم سبع نساء وخمسة رجال، تتراوح أعمارهم بين 19 و60 عاماً. وبعد ذلك، أفرج عن رجل في الـ60 من العمر بدون ملاحقته.

وترأست تيريزا #ماي، رئيسة الوزراء، اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية اليوم، لمناقشة الرد على الهجوم الذي وقع قبيل الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس.