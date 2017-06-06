ارتفاع عدد المعتقلات الفلسطينيات بسجون إسرائيل إلى 56‎

أفادت هيئة شؤون #الأسرى والمحررين الفلسطينية (تابعة لمنظمة التحرير)، اليوم السبت، أن عدد #المعتقلات في السجون #الإسرائيلية ارتفع إلى 56، بعد اعتقال 8 خلال مايو/أيار الماضي.

وقالت الهيئة إن إسرائيل اعتقلت 8 فلسطينيات الشهر الماضي، "أصغرهن ملاك الغليظ (14 عاما)، من مخيم الجلزون للاجئين، شمالي رام الله".

ووفق البيان، فإن المعتقلات الثماني توزعن بين الخليل ورام الله ونابلس وغزة، دون تفاصيل.

وبينت الهيئة أن "المعتقلات الفلسطينيات (كلهن)، يعشن ظروفا صعبة، ويوجد بينهن 13 قاصرا".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

والسبت الماضي، علّق نحو ألف معتقل فلسطيني بسجون إسرائيل إضرابهم عن الطعام الذي استمر ما يقرب من شهر ونصف، بناء على اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية، لم تتضح تفاصيله بعد.

وكان المعتقلون يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون.