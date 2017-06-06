ماي: السعودية أنقذت حياة بريطانيين من هجمات الإرهاب

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي، اليوم الثلاثاء، أنها أثارت "مسألة الإرهاب" عندما زارت #السعودية في أبريل.

وأضافت "السعودية دولة عانت هي نفسها من الهجمات الإرهابية، وفقدت الكثير من الأرواح نتيجة لها. نحن على صلة مهمة بالسعودية، لأن التصرفات التي تتخذها السعودية أنقذت بالفعل حياة أشخاص هنا في هذا البلد".

إلى ذلك، أشارت إلى أنها ناقشت مع السعودية خلال زيارتها قبل شهرين عدداً كبيراً من القضايا حول مسألة الإرهاب.

وفي سياق متصل بمسألة #الإرهاب، ولكن على لسان الرئيس الأميركي هذه المرة، قال دونالد #ترمب في وقت سابق الثلاثاء، إنه حذر خلال زيارته للشرق الأوسط من تمويل "الفكر المتطرف"، فأشار زعماء في المنطقة إلى #قطر.