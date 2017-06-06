خلافات حادة في محاكمة جندي إسرائيلي أعدم فلسطينياً

فشلت #النيابة و #الدفاع في قضية الجندي الإسرائيلي #اليؤور_ازاريا، الاثنين، الذي قتل فلسطينيا بدم بارد، في التوصل إلى اتفاق.

والجندي الإسرائيلي اليؤور ازاريا أطلق النار من مسافة قريبة قبل سنة تقريبا باتجاه #الشاب_الفلسطيني عبدالفتاح الشريف في مدينة #الخليل، في أعقاب تنفيذه عملية #طعن وهو ملقى على الأرض ومصاب، الأمر الذي أدى إلى استشهاده.

والتقت أمس الاثنين، المدعية العسكرية الرئيسية الإسرائيلية، العميد شارون زغاغي بنحاسي، والمدعي العسكري الكولونيل (احتياط) نداف فايسمان مع محامي الجندي اليؤور ازاريا، المحامي يورام شفطل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق في موضوع الالتماسات التي تم تقديمها إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية في موضوع إدانة الجندي ازاريا، لكن اللقاء انتهى دون التوصل إلى أي اتفاق، وسيكون على محكمة الاستئناف العسكرية حسم الأمر.

وكانت المحكمة قد طلبت من الطرفين التفاوض حول مصير الالتماسين في موضوع إدانة ازاريا، وربما التوصل إلى شطبهما.

والتمس محامي ازاريا ضد قرار إدانته بالقتل، وادعى أنه يجب تبرئته. وفي المقابل التمست #النيابة_العسكرية ضد العقوبة المخففة التي فرضت على ازاريا - السجن سنة ونصف سنة - وطالبت المحكمة بإصدار حكم بالسجن على الجندي ما بين 3 سنوات و5 سنوات.

وقالت #وزارة_الخارجية_الفلسطينية في بيان صادر عنها تعقيبا على محاكمة الجندي الإسرائيلي: "منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيديو الذي يوثق جريمة إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل، تحاول الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة السياسية والعسكرية والقضائية، امتصاص ردود الفعل الدولية على هذه الجريمة البشعة، عبر مسرحية الاحتجاز الشكلي للجندي القاتل (ازرية) ومحاكمته صورياً، وذلك للتحايل على المحاكم الدولية والهروب من المساءلة القانونية".