أول صورة لثالث مروعي لندن.. إيطالي مغربي أوقف عام 2016

أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء، أن المهاجم الثالث في #هجوم_لندن الذي وقع السبت الماضي، مخلفاً 7 قتلى، هو الإيطالي من أصل مغربي يوسف زغبة. ونشرت على حسابها الرسمي على تويتر صورة له مع المهاجمين الآخرين.

وأضافت أن زغبة لم يكن مثار اهتمام الشرطة أو جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي 5)، وأنه كان يقطن شرق لندن.

وكان مصدر في المخابرات الإيطالية أكد في وقت سابق الثلاثاء أن مهاجم #لندن الثالث من أم إيطالية وأب مغربي، وذلك بعد أن نشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" معلومات عنه، كاشفة عن اسمه. وقال المصدر إن والدة زغبة الإيطالية تعيش في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا، مؤكداً بالتالي تقرير الصحيفة.

وكانت "كوريير" أشارت إلى أن المهاجم الثالث يدعى #يوسف_زغبة ، من مواليد #فاس في يناير عام 1995، أي يبلغ من العمر 22 عاماً من أب مغربي وأم إيطالية.

كما أشارت إلى أن والديه عاشا معاً لفترة في المغرب، ثم انفصلا وعادت الأم إلى بلدها واستقرت في محافظة #بولونيا.

إلا أن ابنها يوسف كان يأتي لزيارتها باستمرار.

All three #LondonBridge #BoroughMarket attackers now named by police.Please contact us with any info about these men https://t.co/fRuWy2tAHh pic.twitter.com/HFDOP0Bx1D — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 6, 2017

كان ينوي السفر إلى سوريا..

إلى ذلك، كشفت الصحيفة أن السلطات الإيطالية أوقفت زغبة في مطار بـ #إيطاليا عام 2016 ، وهو يحاول الذهاب إلى تركيا وبعدها إلى #سوريا ، وأبلغت #بريطانيا بتحركاته.

وحين أوقف في 15 مارس 2016، بحسب الصحيفة ، لم يكن يوسف يحمل إلا حقيبة ظهر، وتذكرة ذهاب فقط إلى اسطنبول. وكان قد أخبر والدته أنه ذاهب إلى روما، وحين علمت بخبر توقيفه صدمت.

إلى ذلك، كشفت أنه تم احتجاز جواز سفره وهاتفه المحمول، وأودع السجن. وخلال مكوثه في الزنزانة، تحققت الشرطة من محتوى هاتفه الذي تبين أنه يتضمن العديد من الفيديوهات "الدينية" بحسب تعبير الصحيفة، ولكن لم يكن بينها ما يشي أو يتعلق بالتطرف.

وكانت بريطانيا أعلنت أمس الاثنين اسم المهاجمين الآخرين اللذين أسقطا سبعة قتلى في هجوم لندن. وقالت بعد أن كشفت صور المنفذين إن خورام بوت، هو أحد مهاجمي #جسر_لندن وهو من أصول باكستانية، بينما المنفذ الثاني هو رشيد رضوان وهو من أصول مغربية ليبية.