سقوط صاروخ على مجمع دبلوماسي هندي في كابول

قالت الشرطة إن #صاروخاً سقط على مجمع دبلوماسي هندي في العاصمة الأفغانية #كابول الثلاثاء في الوقت الذي اجتمع فيه ممثلون لأكثر من عشرين بعثة دولية على بعد كيلومتر أو نحو ذلك لبحث جهود إنهاء العنف.

وتم إطلاق صافرات الإنذار التي تحذر من اقتراب صواريخ في عدد من #السفارات تلاه دوي مرتفع مع انفجار الصاروخ.

وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب في الانفجار الذي وقع في ملعب للتنس على بعد بضع مبان من مكان انعقاد الاجتماع.

وذكر حساب ينتمي لطالبان على موقع "تويتر" أن الجماعة استهدفت "مركز قيادة لقوات أجنبية غازية بصاروخ".

وكثيرا ما تسقط صواريخ غير دقيقة على المنطقة المحصنة في وسط المدينة التي تضم إلى جانب السفارة #الهندية سفارات أجنبية أخرى ومقر البعثة العسكرية الدولية ووزارات أفغانية.

وفي 31 مايو/أيار انفجرت شاحنة ملغومة خارج البوابات المؤدية إلى المنطقة المحصنة مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 أفغانيا وإصابة المئات.

وسبب الانفجار أضرارا بالغة بالسفارة الألمانية وأضرارا أقل بالسفارة الهندية وسفارات أخرى قريبة.

وتعرضت السفارة الهندية لهجوم بقنبلة في 2008 أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا.