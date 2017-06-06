الملك سلمان وأمير الكويت يبحثان المستجدات في المنطقة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت جلسة مباحثات في قصر السلام بجدة.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

هذا ووصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وفد رسمي إلى المملكة العربية السعودية، ضمن زيارة خاصة. وذلك في زيارة أخوية، يرافقه وزير الخارجية صباح الخالد.

وبدأت مساعي وساطة تقودها الكويت تتبلور في أزمة قطع العلاقات مع قطر. وفي هذا الإطار، قال النائب علي الدقباسي: "يتوجه الأمير اليوم في رحلة إلى السعودية"، مضيفاً: "ندعو الله أن يوفقه لينجح في تحقيق الوحدة الخليجية".

من جهته، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العلاقات معها، مضيفا أن #أمير_قطر أرجأ خطابه لمنح #الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.

ومساء أمس الاثنين، أجرى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، #أمير_الكويت، اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعرب عن تمنيه على أمير دولة قطر العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد، والعمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر.

وكانت #السعودية ومصر والإمارات والبحرين وليبيا واليمن والمالديف قطعت العلاقات مع قطر.