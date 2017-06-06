وزير الخارجية البريطاني: لا إلغاء لزيارة ترمب

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد سبب لإلغاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إلى #بريطانيا بعد انتقاده طريقة تعامل رئيس بلدية لندن صادق خان مع الهجوم الدامي عند #جسر_لندن.

وهاجم ترمب خان على تويتر، واتهمه بأنه يطلق "عذرا مثيرا للشفقة" لقوله إنه يتعين على سكان لندن ألا يقلقوا من رؤية مزيد من عناصر #الشرطة في شوارع العاصمة في أعقاب الهجوم الذي قتل سبعة أشخاص.

وقال جونسون في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية ردا على سؤال عما إذا كان يجب إلغاء زيارة ترمب إن خان كان "محقا تماما فيما قاله لأنه أراد طمأنة سكان مدينته بشأن وجود رجال شرطة مسلحين في الشوارع".

وأضاف "صدرت الدعوة وتم قبولها ولا أرى سببا لتغيير ذلك. أما فيما يتعلق بما قاله صادق خان عن طمأنة سكان لندن أعتقد أنه محق تماما فيما قاله".

وعن الجدال بين ترمب وخان قال جونسون "لا أريد الدخول في جدال بين شخصين، أعتقد أنهما قادران تماما على الأرجح على الدفاع عن نفسيهما".