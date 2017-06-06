يونايتد إيرلاينز: حظر "اللاب توب" خشية تفجير مباشر

قال أوسكار مونوز الرئيس التنفيذي لشركة #يونايتد_إيرلاينز_الأميركية_للطيران يوم الاثنين، إن المسؤولين الأميركيين يخشون من إمكان تفجير مواد ناسفة على هيئة أجهزة كمبيوتر محمولة بشكل مباشر على متن طائرة.

ونظرا لعدم وجود خطر متصور يذكر لتفجير مثل هذه الأجهزة عن بعد قال مونوز في مؤتمر لصناعة الطيران، إن السلطات تعتقد أن هناك فرصة أقل لتفجيرها على متن طائرة.

وقال كبار المديرين التنفيذيين في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم في أجهزة كمبيوتر محمولة مخزنة يمثل خطرا أيضا.

وقال بيتر بيليو، المدير التنفيذي لشركة #الخطوط_الجوية_الماليزية "أعتقد أن الخطر الأكبر هو وجود 40 أو 50 جهاز كمبيوتر محمول على متن الطائرة".

وفي مارس/آذار، فرضت الحكومة الأميركية قيودا على وجود الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات الطائرات خلال رحلات من عشرة مطارات في دول منها الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا.

وتدرس وزارة الأمن الداخلي توسيع الحظر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأدوات إلكترونية كبيرة أخرى في المقصورات، لكن القرار أُرجئ فيما يبدو بعدما تحدث وزير الأمن الداخلي جون كيلي مع مسؤولين أوروبيين الأسبوع الماضي.