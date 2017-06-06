130 إماماً يرفضون أداء صلاة الميت على منفذي هجمات لندن

رفضت مجموعة مكونة من 130 إماماً في #بريطانيا الصلاة على منفذي الهجمات التي تعرضت لها مدينة #لندن وراح ضحيتها 7 أشخاص، وفق ما أوردت "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت المجموعة في بيان، إنهم لم يقوموا بصلاة الجنازة على هؤلاء #الإرهابيين.

وأضاف البيان "في ضوء المبادئ الأخلاقية الأخرى التي تعتبر جوهرية للإسلام، لن نؤدي صلاة الميت على مرتكبي هذه #الحادث، ونحث الأئمة والسلطات الدينية بسحب هذا الامتياز".

من جهة أخرى، كشفت الشرطة البريطانية، الاثنين، هوية منفذين لاعتداءات لندن، التي حصلت فجر الأحد، حيث نفذ 3 مهاجمين دهساً وطعناً في العاصمة البريطانية.

وقالت الشرطة التي كشفت صور المنفذين، إن خورام بوت، هو أحد مهاجمي #جسر_لندن، وهو من أصول باكستانية، بينما المنفذ الثاني هو رشيد رضوان، وهو من أصول مغربية ليبية.

وصرح مارك راولي، قائد شرطة #مكافحة_الإرهاب البريطانية في بيان، أن بوت (27 عاماً) هو مواطن بريطاني مولود في #باكستان، وكان معروفا للشرطة ولجهاز المخابرات الداخلية، ورضوان (30 عاماً) "ادعى أنه مغربي وليبي"، ولم يكن معروفاً من قبل.

يذكر أن مدينة لندن البريطانية تعرضت لهجمات إرهابية راح ضحيتها 7 أشخاص، وإصابة ما يقرب من 48 آخرين.