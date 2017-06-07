العثور على جثة في نهر التايمز بعد الهجوم على جسر لندن

قالت #الشرطة_البريطانية التي تبحث عن رجل #فرنسي مفقود منذ الهجوم على جسر #لندن يوم السبت، إنها عثرت على جثة في نهر #التيمز، مما يرجح ارتفاع عدد القتلى إلى 8 أشخاص.

وقالت الشرطة البريطانية إنه لم يتم التعرف الرسمي على #الجثة بعد، لكن تم إطلاع عائلة الرجل الفرنسي المفقود ويدعى #إكزافييه توماس (45 عاماً) على العثور على جثة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت فرنسا إن اثنين من مواطنيها كانا بين سبعة قتلوا، عندما دهس متشددون في شاحنة فان المارة، ثم طعنوا البعض بالسكاكين في وسط لندن مساء السبت.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسيا ثالثا ما زال في عداد المفقودين وإن أربعة آخرين مصابون بجروح خطيرة.

وقالت صحيفة لو باريزيان اليومية إن القتيل هو سيباستيان بيلانجيه 36 عاما.