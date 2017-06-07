الكرملين: القراصنة الروس لم يخترقوا وكالة أنباء قطر

رفض #الكرملين، الأربعاء، الاتهامات الأميركية بأن #قراصنة روسا اخترقوا موقع #وكالة_الأنباء_القطرية، معبرا عن "سؤمه" من الرد على هجمات لا تستند إلى أي أدلة.

وقال أندريه كروتسكيخ، مستشار الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين: "سئمنا من الرد على تفاهات لا تستند إلى أي أدلة. هذا النوع من الاتهامات يجرد مطلقيها بالواقع من مصداقيتهم"، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس.

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن قراصنة روسا يقفون وراء الهجوم المعلوماتي ضد وكالة الأنباء القطرية الرسمية الذي حصل في نهاية أيار/مايو وأثار توترا في المنطقة.

وأضاف الكرملين: "للأسف إنهم (الأميركيين) لا يخترعون شيئا جديدا ولهذا السبب مهما حصل يتحدثون عن قراصنة. إنها النغمة نفسها وكالعادة في كل مرة ليس هناك أدلة وتستخلص النتائج حتى قبل انتهاء التحقيق".

ونقلت قناة "سي إن إن" عن محققين أميركيين أن قراصنة روسا وراء #الهجوم_الإلكتروني نهاية ايار/مايو الذي استهدف وكالة الأنباء القطرية.

وكانت سلطات قطر ذكرت أنها تعرضت لـ"قرصنة" تم خلالها نشر تصريحات نسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على موقع الوكالة.

وهذه التصريحات المثيرة للجدل كانت مغايرة للتوافق الإقليمي حول عدة مواضيع حساسة، خصوصا إيران التي اعتبرت حليفا استراتيجيا. وكانت تتضمن أيضا تعليقات سلبية عن العلاقات بين إدارة ترمب وقطر حليفة واشنطن.

وكانت #السعودية وخمسة من حلفائها منها مصر قطعت، الاثنين، علاقاتها مع قطر المتهمة بدعم "الإرهاب"، ما أثار أزمة دبلوماسية كبيرة في الشرق الأوسط.

والثلاثاء، أعلن الرئيس دونالد ترمب دعمه الضمني لعزل دول المنطقة لقطر، مشيرا إلى أن الدوحة تمول مجموعات متطرفة.