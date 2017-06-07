أمير الكويت يغادر الإمارات بجواب مطابق لرد السعودية

غادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، دبي حاملاً رداً مطابقاً لرد السعودية.

وعقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعاً في قصر زعبيل في دبي مساء الأربعاء، مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال مسؤول إماراتي رفيع لـ"العربية"، إننا نقدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، لكن ردنا عليه كان الرد ذاته، الذي نقله له أشقاؤنا في جدة أمس الثلاثاء.

وحضر الاجتماع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، كما حضره الوفد المرافق لأمير الكويت.

ووصل أمير الكويت، الأربعاء، إلى الإمارات وكان في استقباله في مطار دبي الدولي، الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وكان أمير الكويت في زيارة سريعة الثلاثاء إلى #جدة، حيث التقى الملك سلمان، وتباحثا في مستجدات المنطقة.

وبدأت مساعي وساطة تقودها #الكويت تتبلور في أزمة #قطع _العلاقات_مع_قطر.

والاثنين أعلنت 7 دول، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، جراء دعمها لمجموعات متطرفة وسعيها إلى شق الصفوف في عدد من الدول.