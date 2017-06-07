حزب الله اللبناني يطلب مقاتلين عبر إعلانات الطرق

الحصار الدولي على ميليشيات #حزب_الله اللبناني دفعه إلى طلب دعم مقاتليه من اللبنانيين عبر نشر إعلانات على الطرق.

#الأزمة_المالية التي تلاحق حزب الله يبدو أنها تخطت الجدران الداخلية للميليشيات اللبنانية لتصل إلى اللوحات الإعلانية على الطرق، وعلى طريق #مطار_بيروت الدولي ترتفع صور ضخمة تدعو لدعم مقاتلي الميليشيات اللبنانية.

حزب الله الذي يعتمد على التمويل الإيراني، ويُتهم من قبل الخزانة الأميركية بعمليات تهريب وتجارة غير مشروعة ترفع مداخيله، بات يعاني شحاً في السيولة وصل إلى حد إطلاق #حملات لجمع الأموال بهدف تجهيز مقاتليه بالعتاد.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن أحد المسؤولين في حزب الله عن الحملة، أن الهدف هو تجهيز المقاتلين بالثياب والعتاد.

وبحسب الصحيفة، فإن كل داعم يدفع نحو ألف دولار أميركي بدلا من المشاركة في القتال فيما يشبه دفع البدل عن #التجنيد.

ويعاني حزب الله من #العقوبات_الأميركية والدولية التي تطال مؤسساته كما تطال مقربين منه أو داعمين له في #إفريقيا و #أوروبا.