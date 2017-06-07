تحطم طائرة عسكرية بورمية.. على متنها أكثر من 100 شخص

أعلن مسؤول في الجيش في ميانمار عن #العثور على حطام من #الطائرة_العسكرية_البورمية التي فقدت صباح الأربعاء.

وذكر مسؤولون في الجيش والطيران المدني في وقت سابق الأربعاء أن طائرة تابعة للجيش على متنها 105 أشخاص اختفت الأربعاء أثناء رحلة من بلدة جنوبية إلى مدينة يانجون. وأقلعت طائرة النقل وهي من طراز واي-8 الصينية الصنع من بلدة مييك الساحلية الساعة 1:06 ظهرا بالتوقيت المحلي (0636 بتوقيت جرينتش) متجهة شمالا إلى مدينة يانجون أكبر مدن ميانمار.

وقال مسؤولون بالطيران المدني والجيش إن السلطات فقدت الاتصال بالطائرة أثناء تحليقها فوق بحر أندامان.

كما أعلن مسؤول بالطيران المدني في مييك أن "العدد الإجمالي لمن كانوا على متن الطائرة العسكرية هو 105. تلقينا هذه المعلومات من الطائرة قبل إقلاعها". وأضاف قائلا "لا نعرف بالضبط ما حدث لهذه الطائرة بعد انقطاع الاتصال". وذكر أن الطقس كان طبيعيا وأن الرؤية كانت جيدة عند إقلاع

الطائرة.