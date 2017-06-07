قرقاش: الرياض وأبوظبي تريدان تغيير سياسة قطر لا نظامها

أكد أنور #قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن أبوظبي و #الرياض، تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، داعياً #الدوحة إلى الالتزام بأمن واستقرار منطقة الخليج. وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس "هذا ليس مسعى لتغيير النظام. إنه مسعى لتغيير سياسة ولتغيير مقاربة. ما نقوله لقطر هو الآتي: أنت جارة وعليك أن تلتزمي بقواعد أمن واستقرار الخليج".

وقال قرقاش:" على قطر التوقف عن لعب دور المروج الرئيسي للتطرف والإرهاب في المنطقة"، مضيفاً أن قطع العلاقات معها "حصيلة تراكمات سنوات عديدة من السياسات القطرية التخريبية ودعم المنظمات المتطرفة والإرهابية". وتابع "بلغنا طريقا مسدودا في مساعينا لإقناع قطر بتغيير مسارها".

"مزيد من العقوبات غير مستبعد"

إلى ذلك، قال في تصريح لوكالة رويترز، إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على #قطر، بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية، لا يزال خيارا مطروحا.

وأعرب قرقاش في مقابلة مع رويترز عن أمله في أن تهدأ الأوضاع، وأن تسود الحكمة، وألا تسير الأمور باتجاه فرض قيود جديدة.