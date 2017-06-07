ألمانيا تقرر سحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية

قررت #الحكومة_الألمانية، الأربعاء، سحب قواتها المتمركزة في #قاعدة_إنجرليك في #تركيا وإعادة نشرها في #الأردن، بسبب التوتر المتزايد بين #برلين وأنقرة، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء وافق على خطة في هذا الاتجاه تقدمت بها وزيرة الدفاع، أورسولا فان دير ليين، وتقررت بعدما منعت #تركيا برلمانيين من #ألمانيا من التوجه إلى هذه القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي، حيث ينتشر 260 جندياً في إطار #التحالف_الدولي ضد تنظيم #داعش في #سوريا.

وسبق أن أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منتصف نيسان/أبريل الماضي، أنها تدرس احتمال سحب قوات بلادها المرابطة في إنجرليك التي تستضيف قوات من #حلف_شمال_الأطلسي، على خلفية ارتفاع حدة التوتر مع الحكومة التركية.