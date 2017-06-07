باريس: وفاة فرنسي ثانٍ بهجوم جسر لندن

قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إن اثنين من مواطنيها كانا بين سبعة قتلوا عندما دهس متطرفون بشاحنة المارة، ثم طعنوا البعض بالسكاكين في وسط #لندن يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن فرنسيا ثالثا ما زال في عداد المفقودين، وإن أربعة آخرين مصابون بجروح خطيرة.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" اليومية، إن القتيل هو سيباستيان بيلانجيه (36 عاما).

وقالت #شرطة_لندن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إنها تخشى أن تكون سيارة المهاجمين قد قذفت بالسائح الفرنسي إكزافييه توماس (45 عاما) إلى نهر التيمز، وأن يكون قد غرق. وأصيبت صديقته بجروح بالغة في الهجوم.