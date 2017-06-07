عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

باريس: وفاة فرنسي ثانٍ بهجوم جسر لندن

المصدر: باريس - رويترز
منفذو هجوم لندن
رابط مختصر

قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إن اثنين من مواطنيها كانا بين سبعة قتلوا عندما دهس متطرفون بشاحنة المارة، ثم طعنوا البعض بالسكاكين في وسط #لندن يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن فرنسيا ثالثا ما زال في عداد المفقودين، وإن أربعة آخرين مصابون بجروح خطيرة.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" اليومية، إن القتيل هو سيباستيان بيلانجيه (36 عاما).

وقالت #شرطة_لندن في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إنها تخشى أن تكون سيارة المهاجمين قد قذفت بالسائح الفرنسي إكزافييه توماس (45 عاما) إلى نهر التيمز، وأن يكون قد غرق. وأصيبت صديقته بجروح بالغة في الهجوم.

كلمات دالّة

#لندن, #شرطة لندن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر