طيران الاتحاد: لا تأشيرات تلقائية لحاملي إقامات قطر

قالت شركة #الاتحاد للطيران، الأربعاء، المملوكة لحكومة #أبوظبي، إن جميع المسافرين من حاملي #جوازات_السفر_القطرية ممنوعون حاليا من السفر إلى #الإمارات العربية المتحدة أو المرور عبرها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن الأجانب المقيمين في #قطر بتأشيرة إقامة لن يحصلوا على تأشيرة لدى وصولهم إلى الإمارات.

وقال المتحدث في البيان، إن هذا الأمر ينطبق على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الإمارات، بما في ذلك الاتحاد للطيران.

وتأتي هذه الإجراءات بعد قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعدة دول أخرى العلاقات مع قطر.