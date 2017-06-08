إجلاء الآلاف من منتجع بجنوب إفريقيا بسبب حرائق الغابات

قامت السلطات في #جنوب_إفريقيا بإجلاء ما يصل إلى 10 آلاف شخص من منتجع كنيسنا الساحلي، بعد انتشار حرائق غابات أججتها رياح قوية وتدميرها منازل وممتلكات.

ولاقى 8 أشخاص حتفهم، 3 منهم في منطقة كنيسنا بعد أسوأ عاصفة تجتاح #كيب_تاون منذ ثلاثة عقود واتجاهها شرقا.

وقال جيمس برنت ستيان، المتحدث باسم وزارة الحكم المحلي في إقليم الكيب الغربي: "يجري تنسيق الدعم الإنساني لما بين 8000 و10 آلاف من سكان منطقة #كنيسنا بعد حرائق مدمرة الليلة الماضية".

ودمرت #الحرائق المصحوبة برياح سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة ممتلكات في 20 ضاحية، وأرسلت السلطات حافلات لإجلاء سكان محاصرين في البلدة السياحية التي تشتهر بالمحار والمشاهد الطبيعية.