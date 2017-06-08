قال ضابط بالجيش إن عدد قتلى هجوم #حركة_الشباب الصومالية على بلدة في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة اليوم الخميس ارتفع إلى 38 شخصاً.
وأوضح الميجر محمد عبدي الضابط بالجيش في #بلاد_بنط في تصريح لرويترز "بوسعنا الآن أن نؤكد (مقتل) 38 شخصا أغلبهم جنود وإصابة 18 آخرين. أعتقد أنه تم أسر البعض أحياء".
وتابع يقول "عدد كبير من مقاتلي #الشباب المدججين بالسلاح هاجمونا من كل اتجاه وبعد ساعات من القتال الشرس كنت بين أولئك الذين فروا للنجاة بحياتهم".
"الشباب" تقتل عشرات الجنود بالصومال وتأسر آخرين
قال ضابط بالجيش إن عدد قتلى هجوم #حركة_الشباب الصومالية على بلدة في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة اليوم الخميس ارتفع إلى 38 شخصاً.