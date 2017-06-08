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"الشباب" تقتل عشرات الجنود بالصومال وتأسر آخرين

المصدر: بوصاصو (الصومال) - رويترز
عناصر من حركة الشباب الصومالية - أرشيفية
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قال ضابط بالجيش إن عدد قتلى هجوم #حركة_الشباب الصومالية على بلدة في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة اليوم الخميس ارتفع إلى 38 شخصاً.

وأوضح الميجر محمد عبدي الضابط بالجيش في #بلاد_بنط في تصريح لرويترز "بوسعنا الآن أن نؤكد (مقتل) 38 شخصا أغلبهم جنود وإصابة 18 آخرين. أعتقد أنه تم أسر البعض أحياء".

وتابع يقول "عدد كبير من مقاتلي #الشباب المدججين بالسلاح هاجمونا من كل اتجاه وبعد ساعات من القتال الشرس كنت بين أولئك الذين فروا للنجاة بحياتهم".

كلمات دالّة

#الشباب, #إرهاب, #الصومال, #داعش, #حركة الشباب, #بلاد بنط

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