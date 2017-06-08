خطة إسرائيلية لبناء 1500 وحدة استيطانية بالضفة

أعلنت حركة #السلام_الآن الإسرائيلية غير الحكومية، الخميس، أن إسرائيل قررت أن تسير قدماً في خطة لبناء 1500 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وهذه الوحدات الجديدة ترفع إلى ثلاثة آلاف عدد الوحدات السكنية، التي حصلت على موافقة للمضي بالإجراءات المتعلقة بها خلال يومين.

يأتي القرار الذي نشرته المنظمة الإسرائيلية المعادية للاستيطان في أوج إحياء ذكرى #النكسة، حرب الخامس من حزيران/يونيو 1967. وقالت المتحدثة باسم المنظمة "خلال أسبوع واحد، تمت الموافقة على السير قدماً في بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة".

من جهتها، قالت إذاعة #الجيش_الإسرائيلي، الخميس، إن هذه المخططات هي لبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات كريات أربع في مدينة الخليل وأورانيت بالقرب من مدينة قلقيلية شمال غربي الضفة الغربية، وكفار تبواح بالقرب من بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، ومعاليه أدوميم شرق مدينة القدس .

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو أمس مع قادة المستوطنين، الذين طالبوا بتوسيع كبير وفوري للبناء في المستوطنات.

وقالت الإذاعة إن نتنياهو تحدث عن أهمية الاستيطان. ولم يتعهد بشيء.

وكان نتنياهو وعد المستوطنين بأن يواصل بناء المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وأن "لا يتم اقتلاع أحد من منزله".

وأوضحت "السلام الآن" أن إسرائيل قررت يوم الثلاثاء أن تعرض خططاً لبناء نحو 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مساكن في أول مستوطنة ستقام بقرار من الحكومة الإسرائيلية منذ 25 عاماً.