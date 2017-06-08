شاهد الشرطة البريطانية تنقضّ وتقتل الداهسين الطاعنين

ظهر فيديو جديد ونادر وعنيف، أفرجت عنه #الشرطة_البريطانية مساء أمس الأربعاء، وفيه بدا 8 عناصر من وحدة خاصة ينقضّون ويقتلون المنفذين الثلاثة لإرهاب مزدوج، تخلله ليل السبت الماضي #دهس بالسيارة لمارة على رصيف " #جسر_لندن " و #طعن_بالسكاكين لمتواجدين بجوار سوق شعبي قريب وسط العاصمة، ممن قضى منهم 8 قتلى وأصيب 48 آخرون بجروح وتشوهات، بينهم 15 بحالة حرجة في المستشفيات إلى الآن.

في بداية الفيديو، نرى الإرهابيين الثلاثة يطاردون كالمهووسين المتعطشين للقتل، واحدا من المتواجدين في منطقة مكتظة بمطاعم ومقاهٍ مجاورة لسوق Borough Market الشعبي لبيع الخضار والفاكهة والأطعمة الجاهزة، وبثوانٍ تظهر سيارة تقل عناصر من "الخدمة الجوية الخاصة" المعروفة بأحرف SAS اختصاراً، فيترجلون منها حاملين الرشاشات، ثم بدأت عملية ملاحقة الإرهابيين وتصفيتهم في المكان صرعى بالرصاص، في عملية تم إطلاق 50 رصاصة فيها على الانتحاريين الثلاثة، وذكرت الشرطة أنها استغرت 6 ثوانٍ فقط.

الفيديو منتشر بكثافة في مواقع التواصل، وهو الأول لعملية تصفية الداهسين الطاعنين، وأول وسيلة إعلامية عرضته كانت صحيفة The Sun البريطانية، وفيه اطلعت "العربية.نت" على خبره، غير المتضمن أي تفاصيل عمن قام بتصوير الفيديو الذي قد يساهم في تعزيز موقف حزب المحافظين ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في الانتخابات الجارية اليوم الخميس ببريطانيا.

والقتلى بالرصاص البريطاني، هم الإيطالي من أصل مغربي يوسف زغبة، المعروف من تقارير الشرطة أنه ولد في 1995 بمدينة فاس المغربية، وهو من أم إيطالية تقيم حالياً في مدينة "بولونيا" بالشمال الإيطالي بعد أن انفصل عنها زوجها المغربي بالطلاق. أما ابنهما البادي في يسار الصورة التي تنشرها "العربية.نت" أعلاه، فأعلن سابقاً أنه يحلم بأن يصبح إرهابياً، وكان يقيم مؤخراً في منطقة بشرق لندن، ولم يكن مثار اهتمام الشرطة أو جهاز MI5 الاستخباراتي، فيما القتيلان الآخران، هما خورام بوت، من أصل باكستاني، وزميله في الإرهاب رشيد رضوان، وهو من أصل مغربي ليبي.