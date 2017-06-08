هجمات بريطانيا.. الشرطة تعتقل شخصين بمانشستر و3 في لندن

ألقت #الشرطة_البريطانية القبض على شابين جديدين في سياق تحقيقها بالتفجير الانتحاري الذي وقع الشهر الماضي في مانشستر، كما ضبطت 3 أشخاص جديد في إطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف لندن السبت الماضي.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على شابين بعمر عشرين عاما، الأربعاء، في #مانشستر في سياق تحقيقها بالتفجير الانتحاري الذي وقع الشهر الماضي وأدى إلى مقتل 22 طفلا وبالغا في نهاية حفل موسيقي للمغنية الأميركية أريانا غراندي.

وألقي القبض على أحد الشابين ليلا عندما كانت الشرطة تفتش أحد الأماكن في المدينة، فيما سلم الآخر نفسه طوعا لأحد أقسام الشرطة.

وألقي القبض على 21 شخصا في المجمل حتى الآن في إطار التحقيق في التفجير الانتحاري الذي وقع في مانشستر، وأطلق سراح 12 دون توجيه تهم إليهم فيما لا يزال تسعة رهن الاحتجاز.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة البريطانية، فجر الخميس، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص جدد في إطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف #لندن مساء السبت وأوقع ثمانية قتلى.

وقالت الشرطة في بيان، إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلا في أحد شوارع ايلفورد في شرق لندن، بينما اعتقل الثالث في منزل يقع في الحي نفسه.

وأضافت أن أحد الموقوفين هو رجل يبلغ من العمر 27 عاما وقد اعتقل بشبهة #الإرهاب، في حين اعتقل الثاني وهو في الـ33 من العمر لحيازته مخدرات.

أما الموقوف الثالث وعمره 29 عاما فتشتبه الشرطة في أنه كان "يحضر لأعمال إرهابية". وتقوم الشرطة بعمليات تفتيش في منزله وفي مركز تجاري في ايلفورد الحي الواقع في شرق لندن وغير البعيد عن باركينغ حيث كان يقيم اثنان من منفذي الاعتداء الذي تبناه تنظيم #داعش.

ومنذ اعتداء السبت، أوقف 17 شخصا وأفرج عن 12 منهم بدون اتهامات.

وقالت الشرطة البريطانية إن #باركينغ هو الحي الذي كان يقيم فيه اثنان من المهاجمين، خرم شهزاد بت ورشيد رضوان، بينما ذكرت أن الثالث وهو يوسف زغبة من شرق لندن بدون أن تحدد ذلك بالتفصيل.

وجاء اعتقال الرجال الثلاثة قبيل بدء الانتخابات التشريعية في بريطانيا حيث تطرح تساؤلات متزايدة بشأن فاعلية أجهزة الأمن في #بريطانيا، بعد وقوع ثلاثة اعتداءات خلال أقل من ثلاثة أشهر.