النمسا.. حظر النقاب يبدأ أول أكتوبر

دخل حيز التنفيذ في النمسا الجمعة تشريع سيحظر ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة بدءاً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

يأتي حظر ارتداء البرقع وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان اخرى في #الاتحاد_الأوروبي كان أولها فرنسا التي أقرت هذا الحظر في 2011.

وبموجب القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان النمساوي في أيار/مايو وأقره الرئيس هذا الأسبوع، سيتعين على من يخالف القانون الجديد دفع غرامة تصل إلى 150 يورو (168 دولاراً).

ويشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيوداً على نشر مواد تحضّ على التطرف وتلزم المهاجرين بتوقيع "عقد اندماج" يلتزم المهاجر بموجبه باتّباع "برنامج اندماج".