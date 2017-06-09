اعتقال أميركيين اثنين يشتبه بانتمائهما لحزب الله

أعلنت السلطات الأميركية، الخميس، اعتقال أميركيين اثنين تشتبه بانتمائهما إلى #حزب_الله اللبناني وبإقدامهما على تحديد أهداف لارتكاب اعتداءات محتملة في الولايات المتحدة وبنما.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام في جنوب ولاية نيويورك، جون كيم، أن علي كوراني (32 عاماً) اعتقل في حي برونكس بنيويورك، وأن سامر الدبك (37 عاما) اعتقل في ليفونيا (ميشيغان، شمال) في ديترويت.

وقد يكون علي كوراني، بحسب التحقيق، أقدم بشكل خاص على جمع معلومات عن الأمن في مطارات عدة في #الولايات_المتحدة وعن طريقة العمل فيها، وراقب مباني عائدة إلى قوات الأمن في مانهاتن وبروكلين.

وبعد وصوله إلى أميركا عام 2003، قد يكون كوراني اللبناني الأصل خضع لتدريبات عدة في معسكرات تدريب لحزب الله في #لبنان، ويُشتبه في أنه يأخذ أوامره مباشرة من عناصر في الحزب المدعوم من #إيران.

أما في ما يتعلق بسامر الدبك، فقد أجرى أيضاً تدريبات عدة داخل منشآت لحزب الله بهدف التأقلم مع الاستخبارات واستخدام السلاح وتصنيع المتفجرات واستخدامها.

كما أنه هو متهم بالإقدام على تحديد مواقع في بنما، خصوصاً سفارتي الولايات المتحدة و #إسرائيل، وبالسعي إلى العثور على عيوب أمنية في منشآت قناة بنما.

ووجهت إلى الرجلين، الخميس، اتهامات عدة، وبشكل أساسي تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، فضلاً عن المشاركة في تدريب عسكري على يد #منظمة_إرهابية.

وسيقبع الرجلان عشرات السنوات في السجن في حال إدانتهما.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله "منظمة إرهابية". ومنذ إنشائه في ثمانينات القرن الماضي، نُسبت إلى الحزب اعتداءات عدة، لا سيما في فرنسا ولبنان وبلغاريا.