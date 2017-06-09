باكستان.. داعش يقتل صينيين اختطفهما مسلحون بزي شرطة

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن #باكستان أبلغت الصين بأن معلمين صينيين اختطفهما تنظيم داعش في باكستان لقيا حتفهما على الأرجح، وإن الحكومة تحاول الحصول على المزيد من التفاصيل.

وأعلن #داعش أنها قتلت المعلمين اللذين اختطفا في 24 أيار/مايو في إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تستثمر #الصين مليارات الدولارات في مشروعات للبنية التحتية. واختطف مسلحون تظاهروا بأنهم رجال شرطة الاثنين وهما رجل وامرأة في كويتا عاصمة بلوشستان.

وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية للصحفيين، "وفق أحدث المعلومات التي قدمتها باكستان قتل بالفعل المواطنان الصينيان المختطفان على الأرجح".

وأضافت أن الصين تحاول التحقق من هذه المعلومات والتحقق أيضاً من التفاصيل بشأن الضحيتين.

وقالت هوا "تعارض الصين بإصرار كل أشكال #الإرهاب وتدينها وتدعم جهود باكستان لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في الداخل".