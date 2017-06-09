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بريطانيا.. مسلح يحتجز رهائن في مركز للتوظيف

المصدر: العربية.نت، فرانس برس
عناصر من الشرطة البريطانية (أرشيفية)
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أعلنت #الشرطة_البريطانية، الجمعة، أن رجلاً يحمل سكيناً يحتجز موظفين رهائن داخل مركز للتوظيف في #نيوكاسل شمال شرقي #إنجلترا.

وقالت شرطة نورثومبريا في بيان، إن "مفاوضين مختصين في المكان"، مشيرة إلى أنها تلقت نداء قرابة الساعة 7.00 بتوقيت غرينتش.

كما أفادت بأنه لم ترد معلومات بوقوع إصابات، وأن عدداً من الموظفين تمكنوا من الفرار.

وأكدت أنها تعالج عملية احتجاز الرهائن في الوقت الحاضر على أنها "حادث معزول"، لافتة إلى أن منفذها "معروف من مركز التوظيف".

وذكرت السلطات أنه "تم إخلاء المساكن الطلابية الواقعة في جوار المركز"، كما أغلقت محطة "بايكر" للمترو المجاورة "من باب الحيطة".

وتندرج هذه العملية في أجواء من التوتر الشديد بعد ستة أيام على الاعتداء الذي أوقع ثمانية قتلى وحوالي 50 جريحاً وسط لندن، وغداة انتخابات تشريعية خسرت فيها رئيسة الوزراء، المحافظة تيريزا ماي، غالبيتها المطلقة في البرلمان.

واستهدفت ثلاثة اعتداءات المملكة المتحدة خلال ثلاثة أشهر، اثنان منها بواسطة سكاكين.

كلمات دالّة

#احتجاز, #رهائن, #مسلح, #مركز للتوظيف, #الشرطة البريطانية, #نيوكاسل, #إنكلترا, #إنجلترا

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