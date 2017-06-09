توقيف ابن شقيق أحد وزراء حزب الله بتهمة تجارة المخدرات

أوقفت القوى الأمنية في بيروت ابن شقيق أحد وزراء #حزب_الله على خلفية ملف تجارة وتعاطي #المخدرات.

وألقي القبض على المشتبه به في منطقة الشويفات على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت أو ما يعرف بمنطقة حزب الله.

من جهتها، أكدت مصادر أمنية في بيروت أن الشخص المقبوض عليه هو ابن شقيق وزير لحزب الله في الحكومة اللبنانية

يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشفت وسائل إعلام أميركية عن اعتقال عنصرين من ميليشيات "حزب الله" اللبناني في أميركا وفرنسا، بجرائم غسيل أموال والاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "ميامي هيرالد"، فإن هؤلاء العناصر من حزب الله تورطوا مع ثلاث شركات كبرى في كولومبيا في غسيل أموال، والاتجار في المخدرات عن طريق بنوك في ميامي جنوب فلوريدا.