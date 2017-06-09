رابطة العالم الإسلامي تؤيد بيان "قائمة الإرهاب"

أعربت #رابطة_العالم_الإسلامي في بيان صدر عنها عن تأييدها الكامل للتصنيف الصادر عن السعودية ومصر والإمارات والبحرين، اليوم الجمعة، لقوائم الإرهاب المحظورة، كما اتخذت قراراً بإنهاء عضوية يوسف القرضاوي في #المجمع_الفقهي_الإسلامي التابع للرابطة.

وقالت الرابطة في بيان لها، إن "هذا التصنيف يؤكد التزام المملكة العربية #السعودية وشقيقاتها بمحاربة #الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه"، مشيرة إلى أن "على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية ومغذياتها وحاضناتها".

ودعت رابطة العالم الإسلامي "كل من له صلة بهذه القوائم ولاسيما عضويات لجانها أو الانضمام تحت قيادة مؤسساتها في سياق الانجرار أو التغرير أو الفوات إعلان انسحابه منها والبراءة من تبعيتها حتى لا يُشمل بتَبِعاتها، فضلاً عن السلامة من أفكارها".

وكانت السعودية و #مصر والإمارات والبحرين قد أعلنت عن تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في #قوائم_الإرهاب المحظورة لديها والتي تمولها وتدعمها دولة قطر بالمال والسلاح.

كما أكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.