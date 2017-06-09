رابطة العالم الإسلامي تنهي عضوية القرضاوي بمجمع الفقه

أعلنت رابطة العالم الإسلامي إنهاء عضوية يوسف #القرضاوي في #مجمع_الفقه_الإسلامي بعد تصنيفه على قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها 4 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقالت الرابطة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه "بناء على التصنيف الصادر عن المملكة وشقيقاتها لقوائم الإرهاب فقد أنهت #رابطة_العالم_الإسلامي عضوية يوسف القرضاوي في المجمع الفقهي الإسلامي".

كما أصدرت الرابطة بياناً أعلنت فيه عن تأييدها الكامل للتصنيف الصادر عن السعودية ومصر والإمارات والبحرين، اليوم الجمعة، لقوائم #الإرهاب المحظورة.

وقالت الرابطة في البيان إن "هذا التصنيف يؤكد التزام المملكة العربية #السعودية وشقيقاتها بمحاربة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه"، مشيرة إلى أن "على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية ومغذياتها وحاضناتها".

ودعت رابطة العالم الإسلامي "كل من له صلة بهذه القوائم ولاسيما عضويات لجانها أو الانضمام تحت قيادة مؤسساتها في سياق الانجرار أو التغرير أو الفوات، إعلان انسحابه منها والبراءة من تبعيتها حتى لا يُشمل بتَبِعاتها، فضلاً عن السلامة من أفكارها".

وكانت الدول الأربع قد أعلنت، فجر اليوم الجمعة، في بيان عن تصنيف أفراد وكيانات ترعاها قطر على قوائم الإرهاب المحظورة.

وتضمن البيان قائمة 12 كيانا و59 شخصا تؤويهم وتدعمهم قطر، ويشكلون خطرا على الأمن والسلم في تلك الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتهم الإرهابية.