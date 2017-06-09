قوات الأمن اللبنانية تضبط خلية مرتبطة بـ"داعش"

قالت مديرية الأمن العام في #لبنان، اليوم الجمعة، إن السلطات ضبطت 7 عناصر على صلة بتنظيم "داعش" وفككت خليتهم وحالت بذلك دون وقوع عدد من #الهجمات الكبرى.

وقالت المديرية في بيان إن الخلية تضم يمنيين وفلسطينيين وسوريين واعترفوا بالتخطيط لتنفيذ هجمات و#تفجيرات_انتحارية ضد مدنيين وضد القوات المسلحة.

وأضاف البيان "مجموعة من قوات النخبة في المعلومات والأمن العام والأمن الداخلي نفذت عمليات نوعية من تعقب ودهم في حق المشتبه فيهم أسفرت عن ردع الإرهابيين الموقوفين والفارين الآخرين من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على الأراضي اللبنانية... وتم تفكيك #حزام_ناسف بعد القبض على حامله".

وأشار البيان إلى أن الهجمات التي كان يتم التخطيط لها كانت تستهدف ضرب مناطق مختلفة من البلاد من بينها #مخيم_عين_الحلوة على

الأطراف الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة طرابلس في الشمال.

وأضاف البيان: "كان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية ولا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا حيث

كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها ومن بينها عمليات انتحارية وانغماسية واغتيالات وتفجيرات اعترف الموقوفون بها".

وقال مصدر أمني لرويترز إن قوات الأمن اعتقلت المشتبه بهم السبعة في مداهمات منفصلة على مدى الأسبوع الماضي.