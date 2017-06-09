كوريا الشمالية: أطلقنا بنجاح نوعاً جديداً من الصواريخ

أطلقت #كوريا_الشمالية، مساء الخميس "بنجاح" نوعا جديدا من الصواريخ طراز أرض-بحر، بحسب ما أعلنت الجمعة وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وأوضحت الوكالة أن عملية الإطلاق الصاروخية، الخميس، كانت "اختبارا لصاروخ جديد" طراز أرض-بحر، مشيرةً إلى أن هذا الصاروخ "حدّد ووصل بدقة إلى أهداف عائمة في #بحر_كوريا الشرقي".

وبحسب الوكالة فإن هذا #الصاروخ القوي قادر على ضرب أي سفينة معادية قد تحاول شن هجوم عسكري ضد كوريا الشمالية.

وكانت وزارة الدفاع في #كوريا_الجنوبية أعلنت صباح الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت دفعة من الصواريخ طراز أرض-بحر بعد أقل من أسبوع على تشديد إضافي للعقوبات الدولية على #بيونغ_يانغ ردا على تجاربها الباليستية الأخيرة.

قبل أسبوعين، أجرت قطع من الأسطول الأميركي مؤلفة من حاملتي طائرات وسفن تواكبها، مناورات في #بحر_اليابان، في عرض قوة على خلفية التوتر مع #كوريا الشمالية حول برنامجيها النووي والبالستي.