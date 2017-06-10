الشرطة البريطانية تعتقل شابا على صلة بهجوم لندن

اعتقلت #الشرطة_البريطانية، التي تحقق في الهجمات الدامية، التي وقعت في لندن في مطلع الأسبوع الماضي على جسر لندن شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً في #ايلفورد بشرق لندن أمس الجمعة.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن الرجل محتجز في مركز شرطة في بيركشير، وتم اعتقاله بموجب قانون الإرهاب.

وكان ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 50 آخرون، بعد أن دهس ثلاثة متطرفين بسيارة مسرعة مارة عند جسر #لندن ليل السبت الماضي، ثم هاجموا بسكاكين رواد حانات ومطاعم قريبة.

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرات للمراقبة بثت على الإنترنت وفي وسائل إعلام بريطانية المهاجمين (خورام بات ورشيد رضوان ويوسف زغبة)، وهم يحاصرون أحد الضحايا ويبدؤون في طعنه قبل أن تصل الشرطة وتفتح النار.

وقالت الشرطة من قبل إن ثمانية من أفرادها هرعوا إلى موقع الهجمات، وأطلقوا نحو 50 رصاصة وقتلوا المهاجمين الثلاثة.