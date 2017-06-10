النتائج النهائية للانتخابات التشريعية البريطانية

أُعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في بريطانيا في 8 حزيران/يونيو، وفاز بها #حزب_المحافظين الذي خسر بالمقابل الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها في البرلمان السابق، إضافة إلى خسارته معقله اللندني في كينسينغتون الذي ربحه #حزب_العمال.

ويتألف مجلس العموم، الغرفة السفلى في البرلمان، من 650 مقعداً، لم يتمكن أي من الأحزاب المتنافسة من الحصول على الغالبية المطلقة فيه أي 326 مقعدا.

وبدأت زعيمة المحافظين، رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تشكيل حكومة أقلية.

الأرقام الواردة أدناه بين هلالين تمثل التقدم أو التراجع، مقارنة بنتائج الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في 2015.

حزب المحافظين 318 (-12)

حزب العمال 262 (+30)

الحزب الوطني الأسكتلندي 35 (-21)

الحزب الليبرالي الديمقراطي 12 (+4)

الحزب الوحدوي الديمقراطي 10 (+2)

الشين فين 7 (+3)

حزب ويلز 4 (+1)

حزب الخضر 1 (+0)

الحزب الاجتماعي الديمقراطي والعمالي 0 (-3)

حزب ألستر الوحدوي 0 (-2)

حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) 0 (-1)

مستقلون 1 (+0)

نسبة المشاركة: 68,7% (+2,6).