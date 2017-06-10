مقتل 3 رجال شرطة أفغان بضربة أميركية

قال مسؤولون السبت إن ثلاثة على الأقل من #الشرطة_الأفغانية قتلوا وأصيب اثنان عندما فتحت طائرة عسكرية أميركية النار خلال عملية في جنوب أفغانستان.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية بالعاصمة الأفغانية #كابول في بيان إن واقعة "نيران صديقة" حدثت أثناء الليل خلال غارة في إقليم هلمند الأفغاني المضطرب.

وأوضح متحدث عسكري أن أفراد الشرطة الذين ينتمون إلى شرطة الحدود الأفغانية قتلوا عندما ردت طائرة أميركية بإطلاق النار خلال العملية التي شملت قوات خاصة أفغانية وأميركية.

وقال البيان "نود التعبير عن خالص تعازينا لأسر أفراد شرطة الحدود الأفغانية الذين تأثروا بهذا الحادث المؤسف".