ألمانيا..اعتقال 3 للاشتباه بهم بعد حديثهم على متن طائرة

قالت الشرطة المحلية وممثلو ادعاء في #ألمانيا في بيان مشترك، إن السلطات اعتقلت ثلاثة رجال للاشتباه في إعدادهم لجريمة عنف خطيرة بعد أن دفع حديث دار بينهم على متن #طائرة تابعة لشركة طيران إيزي جيت الطيار إلى تحويل مسار الطائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة في رحلة من سلوفينيا إلى لندن.

وذكر البيان أن قائد الطائرة حول مسارها من ليوبليانا إلى كولونيا بعد أن أبلغ ركاب عن أن رجالا كانوا يتحدثون عن "أمور إرهابية". ولم يتم الكشف عن هوية الرجال.

وأضاف البيان "التحقيقات مستمرة فيما يتعلق بالاشتباه في التحضير لجريمة عنيفة خطيرة".

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الأحد، إن السلطات فحصت حقيبة ظهر مريبة تخص الرجال ودمرتها بواسطة تفجير محكوم لكن لم يتم العثور على أي محتويات خطيرة.

وذكر المطار في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الشرطة فتشت الطائرة واستجوبت الركاب بعد إجلاء كل الركاب، وعددهم 151 من الطائرة، وهي من طراز إيرباص 319.

وأشار المطار إلى تحويل ست طائرات إلى مطارات أخرى نتيجة لتحقيقات الشرطة. وأضاف أن حركة الملاحة الجوية تأثرت لعدة ساعات.

ونقلت صحيفة "بيلد" عن متحدث باسم الشرطة الاتحادية قوله، إن الطيار قرر الهبوط في كولونيا بعد أن أبلغ الركاب أفراد الطاقم بأنهم سمعوا الرجال يتفوهون بكلمات مثل "قنبلة" و"عبوة متفجرة".