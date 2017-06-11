إسلام آباد: نشر قوات باكستانية في قطر "ملفق وكاذب"

استهجنت #إسلام_آباد ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن خططها لنشر 20 ألف جندي في دولة #قطر على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، ونفى بيان للخارجية الباكستانية هذه التقارير جملة وتفصيلا، ووصفها بالملفقة والعارية عن الصحة تماما.

وأكد البيان على لسان المتحدث باسم الخارجية في #باكستان محمد نفيس زكريا أن "هذه التقارير الكاذبة جزء من حملة خبيثة تهدف إلى خلق سوء تفاهم بين باكستان والدول الإسلامية الشقيقة في #الخليج" دون إبداء المزيد من التفاصيل.

وكان زكريا قد أعرب خلال الإيجاز الصحافي الأسبوعي عن قلق بلاده من الأوضاع التي تشهدها منطقة الخليج العربي، مشددا على أن بلاده تؤمن بالوحدة بين الدول الإسلامية، وأنها تبذل جهودا لتعزيزها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لحل الأزمة دبلوماسيا، وألمح شريف إلى أنه ينوي زيارة كل من #السعودية وقطر والكويت قريبا في محاولة من إسلام آباد لنزع فتيل التوتر والتوسط لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، وكان #البرلمان_الباكستاني قد صادق على قرار يدعو دول الخليج العربي لضبط النفس وحل خلافاتها دبلوماسيا، وحث الحكومة على لعب دورها للوساطة بين دول الخليج العربي.