الجيش الأردني يقتل 5 أشخاص حاولوا التسلل من معبر التنف

أعلن #الجيش_الأردني مقتل خمسة أشخاص اقتربوا من الحدود قرب #معبر_التنف بين #سوريا والعراق.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات #حرس_الحدود تعاملت خلال الـ 72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحد الأردني عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية. وفق ما أوردت وكالة "عمون".

وحسب المصدر فإنه تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها وتراجعت السيارات باتجاه #الأراضي_السورية، وبعد وقت قليل من الحادثة عادت إحدى السيارات نوع "بك آب" ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك.

ونتج عن العملية قتل خمسة أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى.

من جهة أخرى، أحبطت قوات حرس الحدود محاولة تسلل لشخصين حاولا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المعنية.