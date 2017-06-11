الكونغو.. 11 قتيلا و900 هارب بهجوم على سجن

قتل 11 شخصا وتمكن أكثر من 900 سجين من الفرار في شرق جمهورية #الكونغو الديموقراطية خلال هجوم شنه على السجن "مهاجمون" لم تعرف هوياتهم، كما أفاد مسؤول محلي كبير.

وقال حاكم إقليم شمال كيفو جوليان بالوكو للصحافيين إن "سجن كانغاوايي في مدينة #بيني تعرض لهجوم من قبل مهاجمين لم تعرف هوياتهم حتى الساعة. خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمهاجمين قتل 11 شخصا بينهم ثمانية من عناصر الأمن، بحسب تعداد أجرته أجهزتنا".

وأضاف "في الوقت الراهن لم يبق في السجن إلا 30 معتقلا من أصل 966 سجينا".

وبحسب بالوكو فقد فرضت السلطات حظر تجول على منطقة بيني التي تضم المدينة وجوارها، إضافة الى مدينة بوتمبو المجاورة وذلك اعتبارا من الساعة 18,30 (16,30 ت غ).

وقال "وحدهم عناصر #الشرطة والجيش يحق لهم التجول بعد هذه الساعة".

وتقع منطقة بيني في ولاية كيفو الشمالية المضطربة. ومنذ تشرين الاول/اكتوبر 2014 قتل المئات في هذه الولاية في أعمال عنف نسبتها السلطات للقوات الديموقراطية المتحالفة وهي عبارة عن تمرد إسلامي أوغندي.

والعشرات من عناصر هذا التمرد كانوا مسجونين في سجن كانغاوايي.