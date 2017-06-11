لندن: لا تغيير بخطط زيارة ترمب لبريطانيا

قال مكتب #رئيسة_الوزراء_البريطانية تيريزا #ماي اليوم الأحد إنه ليس هناك تغيير في خطط زيارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لبريطانيا.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه تم تأجيل الزيارة.

ونقلت الصحيفة عن مستشار لم تسمه في مكتب ماي قوله إن ترمب أبلغ ماي هاتفيا في الأسابيع الأخيرة أنه لا يريد الحضور إلى أن تحظى زيارته بتأييد عام في #بريطانيا.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماي "لن نعلق على التكهنات بخصوص فحوى المكالمة الهاتفية. وجهت الملكة دعوة إلى الرئيس ترامب لزيارة #المملكة_المتحدة ولم يطرأ تغير على هذه الخطط".