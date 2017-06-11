لندن: موقف الحكومة من مفاوضات البريكست لم يتغير

قال #وزير_الدفاع البريطاني مايكل فالون اليوم الأحد إن وجهات نظر الحكومة بشأن مفاوضات الخروج من #الاتحاد_الأوروبي لم تتغير بعد فشل رئيسة الوزراء تيريزا #ماي في الفوز بأغلبية صريحة في الانتخابات العامة.

وكانت ماي قد دعت إلى انتخابات مبكرة لتقوية موقفها في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي لكنها فقدت الأغلبية في #البرلمان.

وتعتزم أن تقود حكومة أقلية بدعم من الحزب الديمقراطي الوحدوي في #ايرلندا الشمالية.

وقال فالون لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أعتقد أن وجهة نظرنا فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد لم تتغير.. نريد شراكة مع #أوروبا.. نريد اتفاقا يحقق لنا أكبر حضور في السوق الموحدة والتوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة ومواصلة التعاون الأمني مع أوروبا".

وأضاف أنه يعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان تدعم هذه الخطة للخروج من الاتحاد.

وتابع "الجميع يريد التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق يحترم ما صوت له #الشعب_البريطاني العام الماضي".