محكمة إسرائيلية تغرّم صحافياً أساء لنتنياهو على فيسبوك

قضت محكمة، اليوم الأحد، لصالح رئيس الوزراء #الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو وزوجته سارة في دعوى تشهير كان أقامها ضد صحافي #إسرائيلي زعم أن سارة دفعت ذات يوم بزوجها إلى خارج السيارة خلال خلاف.

وأمرت محكمة في تل أبيب، إيجال سارنا، بدفع مبلغ 32500 دولار للزوجين كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما، بسبب ما وصفته المحكمة بأنها رواية غير مثبتة على فيسبوك العام الماضي.

وفي شهادته أمام المحكمة عن الواقعة قال نتنياهو، إنها لم تحدث قط. وقال سارنا إنه علم بها من أحد معارفه، نقلا عن أحد حراس رئيس الوزراء.

وقال نتنياهو عن سارنا "لقد تخطى الحدود، إنها كذبة مقيتة وسخيفة". ويكتب سارنا لصالح صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي عادة ما تنتقد رئيس الوزراء.

وتتسم علاقة نتنياهو وزوجته بوسائل الإعلام الإسرائيلية بالاضطراب. وفي يناير/كانون الثاني وصف نتنياهو وسائل الإعلام بأنها "يسارية" و"بلشفية"، وقال إنها تهدف إلى إسقاطه.

وفي 2016 قضت محكمة عمل في القدس بأن سارة نتنياهو وجهت إهانات وصبت غضبها على موظفين في مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء. كما تخضع حاليا لتحقيق من الشرطة لاستخدامها أموالا تخص الدولة في إنفاق شخصي.