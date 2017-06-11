هجوم الشانزليزيه..3 مشتبه بهم آخرون يواجهون تهم الإرهاب

ذكر مصدر قضائي الأحد، أن 3 مشتبه بهم آخرين خضعوا لتحقيق رسمي بشأن قتل ضابط شرطة في #باريس في إبريل/نيسان في #هجوم أعلن تنظيم #داعش مسؤوليته عنه.

ولقي الضابط إكزافييه جوجيل مصرعه يوم 20 إبريل/نيسان بعدما أطلق عليه #كريم_شرفي (39 عاما) النار في شارع #الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية. وقتل زملاء الشرطي شرفي بالرصاص في الحال.

وقال المصدر القضائي إن المشتبه بهم الثلاثة، وهم نور الدين إيه. ومحمد دي. ويانيس إيه.، محتجزون في اتهامات تتعلق بالتعاون مع #إرهابيين .

كما يواجه نور الدين إيه.، الذي يعتقد بأنه أمد شرفي بالبندقية التي استخدمها في الهجوم، اتهاما بالتآمر لقتل أحد مسؤولي إنفاذ القانون و #اتهامات بحيازة أسلحة.