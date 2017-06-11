هذه الكيانات القطرية تدعم الإرهاب في الخفاء

أسماء الكيانات القطرية التي أدرجها #البيان المشترك ضمن قوائم #الإرهاب قد لا تتشابه مع باقي أسماء الكيانات التي فضلت التعبير عن نفسها كسرايا و #أحزاب.

ويأتي ذلك انطلاقا من طبيعة عملها #الخفي الذي يحتم عليها التغطي بعباءة الإنسانية لتمرير مشاريعها وخدمة أجندتها الإرهابية.

مركز #قطر_للعمل_التطوعي، هو أحد هذه الكيانات التي تمكنت بفضل الغطاء الرسمي الذي وفره مسؤولو المركز من دعم حملات التمويل للجماعات الإرهابية.

وتقول المعلومات إن الأمين العام لمركز قطر للعمل التطوعي # يوسف_علي_الكاظم وفر الدعم وقام بالإشراف على حملات جمع #الأموال التي يقوم بها قطريون لإرسالها لتنظيم القاعدة.

ومن أبرز هؤلاء الأفراد سعد بن سعد #الكعبي، وعبداللطيف #الكواري المدرجان ضمن قائمة الإرهاب الأخيرة، إلى جانب قائمة لوائح العقوبات الأميركية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأظهر شريط فيديو التعاون بين حملة #مدد_أهل_الشام التي يقوم عليها قطريون متهمون بالإرهاب كسعد #الكعبي وبين مركز قطر للعمل التطوعي.

ومع بروز اسم هذا الكيان ضمن قائمة الإرهاب الأخيرة، أظهرت المعلومات أن سعود بن خالد آل ثاني، شقيق وزير الداخلية القطري السابق عبدالله بن خالد آل ثاني "أشهر اسم في القائمة وأحد داعمي تنظيم القاعدة" هو من أنشأ مركز قطر للعمل التطوعي.