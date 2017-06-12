ألمانيا تفرج عن 3 بريطانيين أثاروا الذعر على طائرة

أعلنت #الشرطة_الألمانية، الأحد، أنها لم تعثر على #متفجرات داخل #طائرة تابعة لخطوط #ايزي_جت هبطت اضطراريا ليل السبت في #كولونيا بغرب ألمانيا بسبب حصول "محادثة مشبوهة" على متنها.

وقالت شركة الخطوط الجوية إن الشرطة الألمانية أفرجت عن 3 ركاب بريطانيين كانوا يتبادلون على متن الطائرة "أحاديثا مشبوهة".

وأضافت الشركة في بيان أن "الركاب الثلاثة الذين استجوبتهم الشرطة، أفرج عنهم من دون أن يوجه أي اتهام لهم".

والركاب البريطانيون الثلاثة يبلغون 31 و38 و48 عاما، واعتُقلوا إثر هبوط الطائرة. وقالت السلطات إن أياً منهم ليس معروفا لدى أجهزة الأمن.

والطيار الذي كان متوجها بطائرته من #لوبليانا إلى #لندن، اتخذ قرارا بالهبوط بعد قيام ركاب بإبلاغ الطاقم بأن "عددا من الرجال (على متنها) كانوا يتحدثون بمواضيع إرهابية"، حسب ما قال متحدث باسم الشرطة من دون أن يخوض في تفاصيل ذلك الحديث.

151 راكباً غادروا الطائرة بالتزحلق

وبعد هبوط الطائرة في منطقة آمنة داخل المطار الخامس في ألمانيا نحو الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (16.00 بتوقيت غرينتش)، أنزلت الشرطة الاتحادية جميع الركاب الـ151 بطريقة التزحلق الاضطراري وعزلت حقيبة ظَهر تعود إلى 3 ركاب مشتبه بهم وقام خبراء بتفجيرها.

وتوقفت حركة النقل الجوي بين الساعة 19.00 و22.00 بالتوقيت المحلي (17.00 و20.00 بتوقيت غرينتش) وتأخرت نحو 20 رحلة.