بريطانيا: على قطر أخذ مخاوف جيرانها بجدية

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين #قطر إلى أخذ مخاوف جيرانها بجدية. كما دعا جونسون أن تفعل #الدوحة المزيد للتصدي لدعم الجماعات المتطرفة ومواصلة العمل على مواجهة تمويل هذه الجماعات.

وحث وزير خارجية بريطانيا #دول_الخليج على إيجاد حل فوري للأزمة من خلال الوساطة.

وقال جونسون عقب اجتماعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "أدعو كل الدول إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وإيجاد حل سريع عبر الوساطة".

ومن المقرر أن يجتمع جونسون بوزراء خارجية #السعودية والكويت والإمارات في وقت لاحق الأسبوع الجاري.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين ودول أخرى عربية وإفريقية العلاقات مع قطر.