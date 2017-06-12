واشنطن تدعو للإفراج عن المتظاهرين المقموعين بروسيا

دان #البيت_الأبيض #اعتقال مئات #المتظاهرين المحتجين على #الفساد في #روسيا الاثنين، في انتقاد نادر من إدارة دونالد #ترمب لانتهاكات حقوق الانسان وللكرملين.

ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر "الحكومة الروسية إلى #الإفراج الفوري عن جميع #المحتجين السلميين" الذين اعتقلوا في #المسيرات التي عمت البلاد.

وقال إن “الشعب الروسي يستحق حكومة تدعم التعبير عن الأفكار بحرية والحكم الشفاف الخاضع للمساءلة والمعاملة العادلة بموجب القانون والقدرة على ممارسة الحقوق بدون خوف من العقاب".

واعتقلت السلطات الروسية المعارض اليكسي نافالني ونحو ألف من أنصاره الاثنين أثناء تظاهرات في أنحاء البلاد ضد الفساد الحكومي.

ووصف البيت الأبيض اعتقال مراقبي حقوق الانسان والصحافيين بأنه إساءة "لقيم الديموقراطية الجوهرية" مؤكدا أنه سيواصل مراقبة الوضع.

وتتجنب إدارة ترمب التعليق على انتهاكات حقوق الانسان خارج البلاد وأشادت مرارا بنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر مسؤولون في الإدارة السابقة من أن هذا الموقف يمكن أن يشجع الأنظمة السلطوية التي ستشعر بمزيد من الحرية لشن حملات قمع في غياب الضغط الأميركي.