سنغافورة تعتقل أول امرأة على صلة بداعش

قالت #سنغافورة، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت مساعدة تعمل في دار لرعاية الأطفال يشتبه في محاولتها الانضمام لتنظيم داعش في سوريا وتحتجزها بموجب قانون أمني صارم يسمح بالاعتقال دون محاكمة.

وجاء اعتقال أول امرأة سنغافورية في اتهامات تتعلق بالتطرف وسط تنامي القلق من تمدد تنظيم #داعش في المنطقة. وبدأت سنغافورة وجيرانها في الفترة الأخيرة تعاونا مخابراتيا يهدف إلى وقف حركة المتشددين عبر الحدود.

وأكدت سنغافورة طوال العام الماضي أنها مستهدفة من جماعات إرهابية، وحثت المواطنين على توخي الحذر.

وقالت #وزارة_الداخلية في بيان إن المشتبه فيها الشيخة عزة زهرة الأنصاري (22 عاما) اعتقلت هذا الشهر لاعتزامها السفر إلى #سوريا للانضمام لتنظيم داعش مع ابنها.

وتبنت عزة، التي تعمل مساعدة في مركز لرعاية الأطفال، الفكر المتطرف عام 2013 عن طريق دعاية على الإنترنت على صلة بتنظيم داعش، ونشرت مواد موالية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة كذلك إنها تسعى للزواج من متشدد في سوريا.

واعتقل ثلاثة رجال من سنغافورة بموجب هذا القانون خلال العام الماضي.